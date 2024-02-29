Almanya'da İsrail Büyükelçisi Ron Prosor Protesto Edildi

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Almanya'da İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor'un Filistin destekçileri tarafından 26 Şubat'ta protesto edildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Prosor'un 26 Şubat Pazartesi günü Berlin'in merkezindeki bir binaya girişinde Filistin yanlıları tarafından protesto edildiği görülüyor.

Görüntülerde, protestocuların yoğun güvenlik önlemi altında binaya girmek üzere olan Prosor'a yönelik, "Sizin ülkeniz yüz binlerce suçsuz insanın aç kalmasına neden oldu ve onların üzerine bomba yağdırdı. Ellerinizde kan var. Saklanamayacaksınız, sizi soykırım suçlamasıyla dava edeceğiz." dedikleri duyuluyor.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise görüntüler Büyükelçi Prosor'un taciz edildiği ve polisin konuya ilişkin soruşturma başlattığı şeklinde verildi.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçi Ron Prosor'a yönelik tehdidi kınıyorum. İsrail'den gelen insanların kişisel olarak taciz ve tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail Büyükelçiliği de Wegner'in desteğine sosyal medyadan teşekkür etti.