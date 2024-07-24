Almanya'da Şii cemaatinin merkezi olan Hamburg İslam Merkezi ve bağlı kuruluşları yasaklandı

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezi sayılan "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları yasakladı.

Faeser, yaptığı yazılı açıklamada "Hamburg İslam Merkezi"ni (Islamische Zentrum Hamburg e.V. IZH) ve ülke çapındaki alt kuruluşlarını, "anayasa karşıtı hedefler güden aşırı bir örgüt olduğu" gerekçesiyle yasakladığını belirtti.

Merkezin totaliter ideoloji propagandası yaptığını savunan Faeser, "Ayrıca Hamburg İslam Merkezi ve alt kuruluşları Hizbullah'ı desteklemekte ve saldırgan bir anti-semitizm yaymaktadır." ifadesini kullandı.

Ayrıca karara göre, Almanya'da Şii cemaate ait dört cami de kapatıldı.

Ülkede Şii cemaatine ait 200'e yakın cami derneğinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Hamburg İslam Merkezi'nin, İran yönetiminin doğrudan temsilcisi olduğu, "Sözde İslam Devrimi ideolojisini Almanya'da saldırgan ve militan bir şekilde yaydığı" ve ülkede yasaklı olan "Hizbullah örgütünü desteklediği" belirtildi.

Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yaptı ve mallarına el koydu.