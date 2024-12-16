Almanya'dan Golan Tepeleri Tepkisi

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Almanya, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasına tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail hükümetinin işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme planını onaylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail'in 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal ve 1981'de ilhak ettiğini belirten Wagner, "Almanya, bu ilhakı tanımıyor. Dolayısıyla İsrail'in kontrol ettiği bu bölgenin Suriye'ye ait ve İsrail'in böylelikle uluslararası hukuka göre Golan'da işgalci bir güç olduğu, uluslararası hukuk açısından tamamen nettir." dedi.

Wagner, İsrail hükümetinin aldığı karar için de durumun net olduğunu vurgulayarak, "Sivil nüfusun yerleştirilmesi, işgal hukukuna aykırıdır. Bu, Cenevre Sözleşmesi'nden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla İsrail'i bu niyetinden uzak durmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Golan'daki işgalini genişletmesi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetiminin, bölgede demografik büyümeyi teşvik planını onayladığı bildirilmişti.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği belirtilmişti.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasa dışı yerleşimindeki demografik büyümeyi teşvik planına 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi, İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.