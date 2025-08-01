Almanya'dan İsrail'e Gazze İçin Çağrı

BERLİN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'e Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket boyutundaki durumu düzeltme çağrısında bulunarak, New York'ta düzenlenen en son Birleşmiş Milletler konferansının "İsrail'in giderek yalnızlaştığını" gösterdiğini söyledi.

Wadephul, İsrail'e düzenleyeceği ziyaret öncesinde perşembe günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde yaşanan can kayıpları ve acıların "akıl almaz boyutlara" ulaştığını vurguladı.

İçinde bulunduğumuz haftanın başında bölgedeki kötüleşen durumu görüşmek üzere toplanan Alman hükümeti güvenlik kabinesinde Wadephul'un ziyaretine yönelik karar alınmıştı.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından Almanya, Gazze'ye havadan yardım malzemeleri ulaştırmaya başladı.

Wadephul, İsrail hükümetine, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye güvenli şekilde erişimine izin verme ve yardımların etkili bir şekilde dağıtımını sağlama çağrısında da bulundu.