Almanya, Gazze'ye Yardım Çağrısı Yaptı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ne acilen yeterli insani yardımın ulaştırılması ve bu yardımın sivil halka güvenli şekilde dağıtılmasının sağlanmasının acil bir gereklilik olduğunu bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Merz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.

Merz, görüşmede Gazze Şeridi'ne acilen yeterli insani yardımın ulaştırılması ve bu yardımın sivil halka güvenli şekilde dağıtılmasının sağlanmasının acil bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Başbakan Merz, rehinelerin serbest bırakılmasına ve ateşkes müzakerelerinin yakında başlayabilmesine dair umudunu dile getirdi.

Görüşmede, Alman hükümetinin İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak için müzakere edilmiş iki devletli çözümü en iyi fırsat olarak görmeye devam ettiğini yineleyen Merz, İsrail'in güvenliği ve varlığının, Almanya'nın devlet meselesinin bir parçası olduğunu söyledi.