Almanya Havalimanlarında Teknik Aksama

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FRANKFURT, 4 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentindeki Frankfurt Havalimanı'nda check-in kontuarlarında bekleyen yolcular, 3 Ocak 2025.

Teknik sorunlar cuma günü Almanya'daki havalimanlarında geniş çaplı aksamalara sebebiyet verdi.

Almanya'da federal polisin bilgisayar sistemlerinde yaşanan kesintiler memurların elektronik olarak gerçekleştirilen görevleri manuel olarak işlemek zorunda kalmasına neden oldu.

Ülke çapında polis bilgisayar sistemlerinde ülke çapında yaşanan bilgi teknolojileri arızasının sınır kontrolünde hem giriş hem de çıkışlarda gecikmelere yol açtığı bildirildi. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)