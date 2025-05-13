Almanya, Netanyahu ile Görüşmemeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya, Netanyahu ile Görüşmemeli

Af Örgütü, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Netanyahu ile görüşmesini uluslararası hukuka aykırı buluyor.

13.05.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) Almanya ofisinden Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uzmanı Katja Müller-Fahlbusch, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan ve hakkında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmemesi çağrısında bulundu.

Steinmeier, Almanya ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerinin 60. yılı dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Berlin'de konuk ettikten sonra İsrail'i ziyaret edecek.

Isaac Herzog ile birlikte aynı uçakta Tel-Aviv'e gidecek olan Steinmeier, İsrail'de çeşitli temaslarda bulunacak.

Steinmeier, bu ziyaret kapsamında UCM'nin geçen yıl hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama emri çıkardığı Netanyahu ile de bir araya gelecek.

Af Örgütünün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uzmanı Müller-Fahlbusch AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de soykırım işlemekle suçlandığı dönemde Steinmeier'in İsrail'e gitmemesi ve Başbakan Netanyahu ile görüşme yapmaması gerektiğini anlattı.

Müller-Fahlbusch, Steinmeier'in bu dönemde İsrail'e yapacağı ziyaretin uygun olmadığını belirterek, "Onun İsrail ziyareti, özellikle de Başbakan Binjamin Netanyahu ile görüşmesi vahim bir mesaj gönderiyor. Bu, Almanya'nın savaş suçuna, insanlığa karşı işlenen suça ve Gazze Şeridi'nde devam eden soykırıma suç ortaklığı yaptığına dair mesaj." dedi.

Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından arandığına ve hakkında tutuklama emri bulunduğuna işaret eden Müller-Fahlbusch, "Almanya Cumhurbaşkanı onunla görüşmemekle yükümlüdür. Uluslararası hukuka, Avrupa kuralları ve standartlarına göre Binyamin Netanyahu ile görüşemez, görüşmemelidir, Biz bunu talep ediyoruz." diye konuştu.

Müller-Fahlbusch Almanya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Holokost'tan çıkardığı derslerden birinin uluslararası hukuka ve kurallara dayalı düzene bağlılık olduğunu belirterek, "Almanya'nın sorumluluğu budur. Hiçbir devlet meselesi hukukun ve uluslararası hukukun üstünde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail tarafından işlenen savaş suçunun, insanlığa karşı suçun ve soykırımın kamuoyu önünde açıkça kınanması gerektiğini vurgulayan Müller-Fahlbusch, "Steinmeier'in Binyamin Netanyahu ile görüşmemesi gerekir." dedi.

Katja Müller-Fahlbusch, Almanya'nın İsrail'e silah sağlamayı da derhal durdurmasını istedi.

"Gazze'deki durum bir soykırımdır. İsrail, Gazze'de soykırım yapmaktadır." diyen Müller-Fahlbusch, Gazze'ye yönelik 10 haftadan fazla devam eden ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Müller-Fahlbusch, "İnsanların açlıktan öldüğünü görüyoruz. Yetersiz beslenmeden dolayı ölen insanları görüyoruz. Sağlık sistemi çöküyor. Bunların hiçbiri yasal değil. Hiçbiri meşru değil. Bunlar suçtur; uluslararası toplumun, dünyanın gözleri önünde işlenmekte olan bir suçtur ve artık durmalı." şeklinde konuştu.

Alman hükümeti İsrail'in varlığının ve güvenliğinin Almanya'nın "devlet meselesi" olduğunu belirtiyor.

Gazze'ye insani yardımın girmesine izin verilememesini eleştiren yetkililer, ancak Gazze'de İsrail'in işlediği savaş suçlarını kınamaktan kaçınıyor.

"İsrail'in tarafında olduklarını" ifade eden Alman yöneticiler, İsrail'i "koşulsuz desteklediklerini" dile getiriyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ülkede 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin hemen ardından, hakkında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ülkesini ziyaret etmesinin yollarını bulmak için söz verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Almanya, Güncel, İsrail, berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Netanyahu ile Görüşmemeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
Trump gelirse Putin de İstanbul’a gelecek
Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:10:25. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya, Netanyahu ile Görüşmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.