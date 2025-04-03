Almanya ve Avusturya'dan Sırp Cumhuriyeti'ne Giriş Yasakları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya ve Avusturya'dan Sırp Cumhuriyeti'ne Giriş Yasakları

Almanya ve Avusturya, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik ile iki siyasetçiye giriş yasağı getirdi.

03.04.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya ve Avusturya'nın, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile iki RS siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirdiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ve Almanya'nın Avrupa ve İklimden sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann'ın Saraybosna'da Bosna Hersek'teki durumu ele aldığı belirtildi.

Görüşmede özellikle Sırp Cumhuriyeti yönetiminin ayrılıkçı eylemlerinin tetiklediği anayasal krizin ele alındığı aktarıldı.

Meinl-Reisinger ve Lührmann'ın anayasal krizin faillerine karşı adımlar atılmasının acil olduğu konusunda hemfikir kaldığı belirtilen açıklamada, bunu Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo'ya da aktardıkları kaydedildi.

Açıklamada, Avusturya ve Almanya'nın Sırp Cumhuriyeti entitesinden sorumlu politikacılara karşı diğer Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içerisinde kararlı adımlar atacağı ifade edilerek, bu konuda 3 sorumlu RS politikacısının gelecekte Avusturya ve Almanya'ya girmesini engellemek için önlemler alındığı bildirildi.

Bakan Meinl-Reisinger, Dodik'in ayrılıkçı kışkırtmaları ve eylemlerini yeni boyuta taşıdığını ve yasal kırmızı çizgileri açıkça aştığını dile getirerek, Dodik'in bununla Batı Balkanların güvenliğini, istikrarını, anayasal düzenini ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.

Meinl-Reisinger, bu tür davranışları daha fazla kabul edemeyeceklerini ifade etti.

Bosna Hersek'in geleceğinin Avrupa Birliği'nde (AB) olduğuna dikkati çeken Meinl-Reisinger, Avrupa yanlısı tüm güçlere, Bosna Hersek'in AB üyeliğini gerçekleştirme çabalarında onları aktif şekilde desteklemeye devam edeceklerine dair güvence vermek istediklerini kaydetti.

Almanya Devlet Bakanı Lührmann da Bosna Hersek'in anayasal düzenine yönelik saldırılardan sorumlu olanların barışı, bölgedeki güvenliği ve Bosna Hersek'in AB'deki geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "Bu nedenle tedbirlerimiz tam da bu kişilere yöneliktir." ifadesini kullandı.

Ülkedeki tüm sorumlulara AB reform yoluna geri dönmeleri ve bu yolda bir sonraki adımları atmaları çağrısında bulunan Lührmann, "Bosna Hersek AB'ye aittir ve Almanya Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Öte yandan Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF'de yer alan haberde Meinl-Reisinger, Saraybosna'da yapığı açıklamada, Rus yanlısı ayrılıkçı RS Başkanı Dodik ile iki RS siyasetçisinin Almanya ve Avusturya'ya girişlerinin yasaklanacağını söyledi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avusturya, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve Avusturya'dan Sırp Cumhuriyeti'ne Giriş Yasakları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
İbrahim Hatipoğlu’ndan Acun Ilıcalı’ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş
2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi
Teğmen Ebru’dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam
Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı

20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
17:47 Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
17:21 Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
16:56 Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
08:19 Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler
08:18 Teğmen Ebru’dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam
08:16 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi
08:06 İbrahim Hatipoğlu’ndan Acun Ilıcalı’ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş
07:56 Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
07:43 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 21:10:00. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya ve Avusturya'dan Sırp Cumhuriyeti'ne Giriş Yasakları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement