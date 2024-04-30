Almus Kaymakamı Emre Çömen, Halk Eğitim Merkezi'ndeki el sanatları kurslarını ziyaret etti - Son Dakika
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, Halk Eğitim Merkezi'ndeki el sanatları kurslarını ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Halk Eğitim Merkezi\'ndeki el sanatları kurslarını ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız ile birlikte Almus Halk Eğitim Merkezi'nde açılan el sanatları kurslarını gezdi. Çömen, kursiyerlerden bilgi aldı ve eğitimin önemini vurguladı. Ayrıca, Kaymakam Çömen, Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş ve Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

30.04.2024 13:31
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Almus Kaymakamı Emre Çömen, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları kurslarını ziyaret etti.

Çömen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Yıldız ile Almus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları kurslarını gezdi.

Kaymakam Çömen, ahşap boyama, ahşap yakma, su kabağı oymacılığı ve tahta baskı ürünlerinin yapımı hakkında usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Çömen, yaptığı açıklamada, "Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimle hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de beceri kazanıyor, umarım burada öğrendikleri ile ortaya çıkaracakları ürünler ile aile bütçelerine de faydalı olurlar." dedi.

Çömen, belediye başkanlarını ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Cezmi Güneş ile Gölgeli Belediye Başkanı Hayati Turan'ı makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı diledi.

Kaymakam Çömen, "Bir evvelki dönem belediye başkanı olup yeniden başkan seçilen ve yeni belediye başkanlığı seçimini kazanan belediye başkanlarıma görevleri boyunca başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almus Kaymakamı Emre Çömen, Halk Eğitim Merkezi'ndeki el sanatları kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

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