Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Türkiye'nin Uzay Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika
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Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Türkiye'nin Uzay Vizyonunu Paylaştı

Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Türkiye\'nin Uzay Vizyonunu Paylaştı

Çanakkale'de ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerle bir araya gelerek Türkiye'nin uzay vizyonu hakkında önemli bilgiler verdi ve gençlere ilham kaynağı oldu.

30.12.2024 13:31  Güncelleme: 13:33
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ÇANAKKALE'de ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, öğrencilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin uzay vizyonu hakkında öğrencilere sunum gerçekleştirdi.

Astronot Alper Gezeravcı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi. Programa Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programda konuşan Alper Gezeravcı, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlamamızın ardından ülkeme döndüğüm 12 Mart tarihinden itibaren Çanakkale 117'nci ilimiz. Buradaki programımız da 248'inci program. Bizim bu kadar yoğun bir takvim içerisinde, bu kadar sıklıkla siz değerli kardeşlerimizin ayağına kadar gelip bu programları sunmamız sizlere sunduğumuz bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilk insanlı uzay misyonunu bir Türk'ün gidip orada 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi" ifadelerini kullandı.

'HİKAYE SİZİN HİKAYENİZ'

Gezeravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz bu görevi, geleceğimizin teminatı olan siz değerli kardeşlerimizin hak ettiği öz güveni ayağı kaldırması, dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde yüz yıllardır ayakta kalabilmeyi başarmış bir ülkenin evlatlarının sürekli yaftalamaya çalışan öz güvenlerini hak ettikleri şekilde ayağı kaldırabilmesi için gerçekleştirdiği bir görev. Birazdan sunuma başladığımızda o sayfalar geçtikçe gördüğünüz her sahnenin bundan sonraki safhasına imza atacak kişilerin siz olduğunu idrak etmeniz açısından gerçekleştirildi. Dolayısıyla sunum her ne kadar sahnede, önünüzde, benim tarafımdan sunulsa da hikaye sizin hikayeniz. Bundan sonra bunun altına imza atacak olanlar da sizlersiniz."

Program Alper Gezeravcı'nın Türkiye'nin uzay vizyonu hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Türkiye'nin Uzay Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika

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