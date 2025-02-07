Aman-2025 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Aman-2025 Tatbikatı Başladı

Aman-2025 Tatbikatı Başladı

60 ülkenin katıldığı AMAN-2025 tatbikatı, uluslararası işbirliğini teşvik etmek için yapılıyor.

07.02.2025 12:49
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AMAN-2025 Deniz Tatbikatı, 60 ülkenin katılımıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde başladı.

Aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İran ve Katar'ın da bulunduğu 60 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikat, 12 Şubat'a kadar devam edecek.

"Korsanlıkla, terörle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğini teşvik etme" amacıyla düzenlenen tatbikat "Peace all together (Hep beraber barış)" sloganıyla düzenleniyor.

Farklı deniz araçları ile yüzlerce askeri personelin yer aldığı, 6 gün sürecek çok uluslu tatbikatın birçok ülkenin ikili ilişkilerinin gelişmesine zemin hazırlayabileceği kaydediliyor.

Kaynak: AA

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