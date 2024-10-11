Amasra'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Amasra'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Amasra\'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Bartın'ın Amasra ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu, hasar yok. Kısa süreli panik yaşandı.

11.10.2024 12:40
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 10.16'da, 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 9,33 kilometre olarak kaydedilen deprem nedeniyle kent merkezinde kısa süreli panik yaşandı. Deprem hasara yol açmazken, ekipler çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasra'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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