Olay, sabah saatlerinde Amasra ilçesi açıklarında meydana geldi. Rusya'dan İstanbul'a giden Kamerun bayraklı konteyner gemisinde çalışan aşçıbaşı A.A., yüksek tansiyon ve enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandı. Gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na haber vererek yardım istedi. 2 mil açıkta bulunan gemideki personel için bot görevlendirildi. Botla alınan A.A., Amasra Limanı'ndaki askeri limana getirildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Amasra'da gemide rahatsızlanan aşçıbaşı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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