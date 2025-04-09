Amasya Belediye Başkanı Sevindi: "Halkımızın Huzurunu Sağlamak İçin Görev Yapan Polislerimizi Selamlıyorum"

Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 7-13 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sevindi mesajında,

"Türk Polisi milli güvenliğimizi temin amacıyla çok sayıda şehit ve gazi vermiş, onca badireye göğüs germiştir. Polis olmak zordur, gece gündüz demeden çalışmayı, halk için çırpınmayı, adanmışlığı gerektirir. Bu görev özveri, özgüven, milli değerlere sadakat ve yürek ister" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık tarihinde cesaretin, sadakatin ve fedakarlığın simgesi olduğunu belirten Sevindi, şöyle devam etti: