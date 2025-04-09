Amasya Belediye Başkanı Sevindi: "Halkımızın Huzurunu Sağlamak İçin Görev Yapan Polislerimizi Selamlıyorum" - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Sevindi: "Halkımızın Huzurunu Sağlamak İçin Görev Yapan Polislerimizi Selamlıyorum"

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve halkımızın huzurunu sağlamak için görev yapan polislerimizi selamlıyor, hepsine aileleriyle birlikte sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

09.04.2025 17:28  Güncelleme: 17:47
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(AMASAYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve halkımızın huzurunu sağlamak için görev yapan polislerimizi selamlıyor, hepsine aileleriyle birlikte sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 7-13 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sevindi mesajında,

"Türk Polisi milli güvenliğimizi temin amacıyla çok sayıda şehit ve gazi vermiş, onca badireye göğüs germiştir. Polis olmak zordur, gece gündüz demeden çalışmayı, halk için çırpınmayı, adanmışlığı gerektirir. Bu görev özveri, özgüven, milli değerlere sadakat ve yürek ister" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık tarihinde cesaretin, sadakatin ve fedakarlığın simgesi olduğunu belirten Sevindi, şöyle devam etti:

"Suçla ve suçluyla mücadelede gösterdiği kararlılık, mazluma sahip çıkmadaki duyarlılığı, halkına gösterdiği saygı ve hakikate bağlılığıyla Türk polisi milletimizin güvenini kazanmıştır. 10 Nisan 1845'ten bugüne huzurun ve güvenliğin teminatı olmayı başaran teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Asıl polis, asıl hakim insanın kendi vicdanıdır. Vicdanı hür olan, doğruyla yanlışı ayırt eder, suç ve suçluya geçit vermez. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur. Terörle mücadelede hayatını kaybeden tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve halkımızın huzurunu sağlamak için görev yapan polislerimizi selamlıyor, hepsine aileleriyle birlikte sağlık ve esenlikler diliyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amasya Belediye Başkanı Sevindi: 'Halkımızın Huzurunu Sağlamak İçin Görev Yapan Polislerimizi Selamlıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Belediye Başkanı Sevindi: "Halkımızın Huzurunu Sağlamak İçin Görev Yapan Polislerimizi Selamlıyorum" - Son Dakika
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