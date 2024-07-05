Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü ağır yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, tüp yüklü kamyon virajı alamayarak viyadüğe çarptıktan sonra devrildi. Çarpma sonucu kamyonun üstüne fırlayan sürücü, bir süre sonra aşağıya düştü. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri ise yola savrulan tüpleri toplayarak güvenli bir yere taşıdı. Kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.

05.07.2024 17:15
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Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü, ağır yaralandı.

Ömer Bodur yönetimindeki 29 DE 477 plakalı kamyon, Amasya Çevre Yolu'nda virajı alamayarak viyadüğe çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

Çarpma esnasında araçtan viyadüğün üstüne fırlayan sürücü, bir süre sonra aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekipleri, yola savrulan tüpleri toplayarak güvenli bir yere taşıdı.

Bu arada kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

İtfaiye, trafik, Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da devrilen tüp yüklü kamyondan fırlayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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