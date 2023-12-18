 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya'da drift yapan sürücüye ağır ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da drift yapan sürücüye ağır ceza

Amasya'da meydanda otomobil ile drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden sürücüyü tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Amasya\'da drift yapan sürücüye ağır ceza
18.12.2023 - 13:42,
Abone Ol
AMASYA'da meydanda otomobil ile drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.

Çelebi Mehmet Meydanı'nda dün akşam drift atan sürücü B.A.'yı görenler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden aracı ve sürücüyü tespit edip, harekete geçti. Otomobilinde yakalanan B.A.'ya 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. B.A.'nın otomobili ile dift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Çelebi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da drift yapan sürücüye ağır ceza - Son Dakika


13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da drift yapan sürücüye ağır ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement