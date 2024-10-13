Amasya'da erkek öğrencilerden anlamlı destek

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Üniversitede erkek öğrencilerden kadın cinayetlerine anlamlı tepki: Kızların masalarına "İyi ki varsınız" yazılı güller bıraktılar

AMASYA - Amasya Üniversitesi'nde erkek öğrenciler, İstanbul'da iki genç kadının vahşice katledilmesi sonrası bu durumdan çok etkilenen kız arkadaşlarına destek olmak için masalarına "İyi ki varsınız" yazılı güller bıraktılar. Derse siyah elbiseler giyerek giren erkek öğrenciler, ayrımcılığın, şiddetin ve istismarın her türlüsüne karşı durmaya devam edeceklerini belirttiler.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice katledilmesinin ardından Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3. sınıf erkek öğrencileri, sınıflarındaki kız arkadaşlarına yaşanan olaylardan sonra destek olmak ve yanlarında olduklarına göstermek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Sınıftaki sıraların hepsine "İyi ki varsınız" yazılı güller bırakıldı.

Yaşanan olaylara çok üzüldüklerini anlatan Eren Keskin, "Hocamız sınıfa geldiğinde üzüntümüzü gördü. Kız arkadaşlarımızdan bazıları tedirginliğinden, korkularından, üzüntülerinden bahsetti. Erkek arkadaşlar olarak bir araya gelip, bir nebze onların iyi hissetmelerine katkıda bulunmak, onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir jest yapmaya karar verdik. Daha sonra sınıfa geldiklerinde hepsi çok mutlu oldular" dedi.

Arkadaşlarının jestine teşekkür eden Rümeysa Say, "Tüm masada güllerle karşılandık. Arkadaşlarımız bizim yalnız olmadığımızı, bize destek olduklarını göstermek amaçlı bir eylem gerçekleştirmişler. Bu asla basit bir çiçek verme olayı değil, bizim yanımızda olmalarının somut bir gerekçesiydi. Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, İkbal ve Ayşenur gibi daha adını sayamayacağımız birçok kadın cinayeti işlendi bu ülkede. Artık bu ülkedeki kadın cinayetleri bir istatistik olarak görülmesin, bir sayı olarak bildirilmesin. Biz herkes için özgür bir ülke istiyoruz" diye konuştu.

Elif Erikli ise "Bizim sadece çiçek verme gibi bir düşüncemiz yok. Biz yanınızda olmak istediğimizi göstermek istiyoruz' dediler. Çünkü gerçekten artık sadece anlaşılmak istemiyoruz. Yalnız olmadığımızı, birilerinin bize değer verdiğini görmek istiyoruz. Artık bu kadın cinayetlerinin durması için yasaların yürürlüğe girmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kız arkadaşlarının masalarına çiçek bırakırken topluma da mesaj verdiklerine değinen Emir Ayhan Kaya da "Açıkçası bu yaptığımız farkındalık çalışması havuzda bir damla su gibi bir şey. Bunun aslında diğer insanlar tarafından da görülüp artması lazım. Daha fazla iyi bir şeylere sebebiyet vermek istiyoruz. Bize karşı kötü yorumlar da geldi. Onları da anlayabiliyoruz, çünkü susmamız gerektiğinin farkındayız. Açıkçası biz iyiliklerin paylaşarak artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Derse girdiğinde bütün erkek öğrencilerinin siyah giyindiklerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Nihan Osmanağaoğlu, "Enteresan bir manzarayla karşılaştım. Çünkü erkek öğrencilerimde dahil herkes simsiyah giyinmişler, kadın öğrencilerimin gözlerinden endişe, üzüntü bariz bir şekilde belli. Ama erkek öğrencilerimin de yüzleri öne eğik. Cinsiyetlere adına utanmayı iliklerine kadar hissettikleri çok belli. Dolayısıyla ders işlemekten ziyade biraz daha hayata dair bir ders işleyelim dedik. Bir kadın olarak yaşananlardan elbette ben de etkileniyorum ve kadın öğrencilerimin duygularını paylaşıyorum. Ama öte taraftan bir eğitimci olarak erkek öğrencilerim de benim öğrencilerim ve onların o halleri de çok kabullenebilir bir hal değil. Bu kadın erkek sorunundan öte bu bir zihniyet sorunu. Bu yüzden de bu kötü olaylar daha fazla yaşanmasın temennisiyle, erkeklere de bu tür bir hareketin dışında bırakmayı uygun bulmuyorum. Çünkü onlar da çok kıymetli ve yapabilecekleri çok fazla şey var. Gül aldıkları gün biraz linçlenmişler duyduğum kadarıyla. Bir hoşluk davranışını asla değersizleştirmek istemiyorum. Onlar da gayet iyi biliyorlar ki hepimizin yüzünde güllerin açtığı bir dünya inşa etmek istiyoruz. ve çabamız her daim bu yönde. Bu güllerde öyle anlamlarını bulacak" açıklamasında bulundu.