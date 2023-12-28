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Amasya'da kaybolan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da kaybolan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu, şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde kaybolan Mehmet Kındaç'ın cesedi parçalanmış halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısının Samsun'da olduğunu tespit etti ve gözaltına aldı. Şüpheli, itiraf ettiği cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Amasya\'da kaybolan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu, şüpheli tutuklandı
28.12.2023 - 20:13,  Güncelleme: 20:21
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Amasya'nın Suluova ilçesinde, 56 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın kaybolduktan sonra arazide cesedinin parçalanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı olarak aranan 54 yaşındaki N.G'nin Samsun'da olduğunu belirledi.

Gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinde Kındaç'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen N.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suluova ilçesindeki evinden çarşıya gidiyorum diyerek ayrılan ve kendisinden uzun süre haber alamayan Mehmet Kındaç'ın yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbarın ardından ilçede arazide parçalanmış ceset bulunmuş, inceleme sonucu cesedin Mehmet Kındaç'a ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
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