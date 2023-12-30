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Amasya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 16 bin lira ceza - Son Dakika
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Amasya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 16 bin lira ceza

Amasya'da kent merkezinde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin lira ceza verildi. İşletme sahibi ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Amasya\'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 16 bin lira ceza
30.12.2023 - 14:39,
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Amasya'da düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 kişiye 16 bin lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 16 bin lira ceza - Son Dakika
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