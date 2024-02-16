Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri tarafından öğrencilere internet güvenliği ve bilinçli internet kullanımı konularında eğitim verildi.
Polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalarla gençleri karşılaşabilecekleri riskli durumlar konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.
Okullarda düzenlenen etkinliklerde polis tarafından, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve mücadele yöntemleri, KADES ve internet ve telefon dolandırıcılığı gibi konular, öğrenci ve öğretmenlere detaylı şekilde anlatıldı.
Polis ekipleri, seminerlerin yanı sıra öğrencilerin sorularını da cevapladı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Öğrencilere İnternet Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
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Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
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