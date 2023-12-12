Amasya\'da otomobil yangını

AMASYA'da seyir halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün saat 17.00'da Akbilek Mahallesi'nde meydana geldi. Yunis Soylu yönetimindeki 05 HD 192 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Aracın ön tarafından dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar yangına kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)