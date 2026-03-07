Amasya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Amasya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Amasya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
07.03.2026 23:29
Amasya'da 53 yaşındaki Ferhat Makul, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AMASYA'da yalnız yaşayan Ferhat Makul (53), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi'nde 3 katlı apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Ferhat Makul'den haber alamayan arkadaşları telefonla aradı. Telefonlara cevap alamayan arkadaşları daha sonra eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkondan girdikleri evde Makul'ü pencere önünde yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Makul'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ferhat Makul'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Makul'un ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, Amasya, Güncel, Son Dakika

