Amasya'da Yılbaşı Güvenliği

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Amasya'da 879 emniyet ve jandarma personeli yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ve kentte turist olarak bulunan yabancıların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda güvenlik ve asayişin temini, şehirlerarası ile şehir içi yollarda trafik akışının sağlıklı şekilde sağlanması amacıyla 31 Aralık 08.00 ila 1 Ocak 08.00 saatleri arasında yılbaşı tedbiri kapsamında il genelinde 109 ekipte 879 jandarma ve emniyet personeli görev yapacak.