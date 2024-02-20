Amasya\'daki İlkokul Öğrencileri Hatay\'daki Depremzedelere Yardım Gönderdi

Amasya'da ilkokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki öğrencilere çeşitli hediyeler gönderdi.
Mehmet Varinli İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan depremzede öğrenciler için öğretmenlerinin desteğiyle bir yardım kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında toplanan paralarla, ayakkabı, giyim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri hazırlandı.
Hazırlanan hediyeler, Samandağ'da yaşayan depremzede öğrencilere gönderildi.
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
Amasya'daki okullardan deprem bölgesine yardımların sürdüğünü ifade eden Türkmen, "Arkadaşlarımız, oradaki yavrularımızın en çok neye ihtiyacı olduğunu öğrenerek, tüm velilerimizin de öğretmenlerimizin de katılımlarıyla hediye paketlerini hazırlamışlar. Malumunuz iklim de biraz sert, kış şartları devam ediyor. Ayakkabı, giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri hazırladılar. Biz yardım ve beraberlik duygusunu yaşayan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Okul öğretmenlerinden Müberra Şahin ise deprem bölgesindeki çocukları düşünerek veli, öğrenci ve öğretmenler olarak hep beraber bir kampanya düzenlediklerini söyledi.
Şahin,"Kampanyamızda aslında 400 öğrencili bir okulda 100 öğrenciyi hedeflemiştik ama 200 öğrenciyi geçtik. Katılımdan çok memnunuz, biz zor günlerde birbirini destekleyen bir milletiz. Çok güzel oldu çocuklarımızın ayakları ısınırken biz de burada mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.
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