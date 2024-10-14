Amasya MYO 2024-2025 Akademik Yılı Töreni

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Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) 2024-2025 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

MYO Konferans Salonu'ndaki törene, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya ve akademik personel katıldı.

Rektör Turabi, burada yaptığı konuşmada, Amasya Üniversitesinin açıldığı günden bugüne kadar büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kendisini sürekli yenileyen ve büyüten köklü bir üniversite olduklarını dile getiren Turabi, "Merzifon Meslek Yüksekokulu 8 bölüm, 9 program, 38 akademik personeliyle 1168 öğrenciye eğitim vermektedir. Merzifon MYO merkez ve kolej olmak üzere 2 farklı yerleşkede eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz her zaman başarılı olmak ve bilimin ışığında insanlığa fayda sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Karaaslan ise Amasya Üniversitesinin her zaman yanında olduklarını belirterek, akademik yılın öğrenci ve akademik personele hayırlı olması temennisinde bulundu.