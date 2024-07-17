Amasya'nın Suluova ilçesinde keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu

Amasya\'nın Suluova ilçesinde keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu

Suluova'da bir fabrikanın sahibi olan Necdet Demirci, çocukları için aldığı keçi yavrusu Pıtrak, kısa sürede fabrikanın maskotu haline geldi. Pıtrak, işçilerin motivasyonunu artırırken, fabrikanın bir parçası haline geldi.

17.07.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde, "Pıtrak" ismi verilen keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çelik konstrüksiyon üretimi yapan bir fabrikanın sahibi olan Necdet Demirci, çocuklarının sevip büyütmesi için 6 ay önce bir keçi yavrusu aldı.

Kısa sürede keçi yavrusuyla bağ kuran Demirci, gündüzleri de yanından ayırmadığı keçiyi fabrikaya getirmeye başladı.

Demirci'nin "Pıtrak" adını verdiği keçi, kısa sürede fabrikanın maskotu haline geldi.

Fabrikada sürekli dolaşan ve Demirci'nin yanından bir an olsun ayrılmayan keçi, işçilerin de motivasyonuna katkı sağladı.

Demirci, AA muhabirine, keçinin fabrikanın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Kedi, köpek gibi evcil hayvanların çalışma ortamlarında olmasına insanların artık alıştığını ancak fabrikada keçiyi görenlerin şaşırdığını anlatan Demirci, "Görenler, her gelen tepki gösteriyor, 'Fabrikada bu keçinin ne alakası var, hani kedi, köpek belki normalde keçi farklı bir şey' diyorlar. Ben de 'O bizim canımız' diyorum." diye konuştu.

Fabrikada Pıtrak'ın varlığının işçileri de olumlu etkilediğine işaret eden Demirci, "İşçilerin motivasyonu bu hayvanı görünce artıyor. Bizim maskotumuz oldu. Gittiği yere kadar gidecek. Aşırı yaramazlıkları oluyor ama bir şekilde tolere edebiliyoruz onu. Dostluğumuz böyle sürüp gidiyor işte, uzun sürede gidecek gibi, onu asla kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Demirci, Suluova, Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'nın Suluova ilçesinde keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:21:27. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'nın Suluova ilçesinde keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement