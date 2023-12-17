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Amatör balıkçı 10 kiloluk levrek yakaladı - Son Dakika
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Amatör balıkçı 10 kiloluk levrek yakaladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Cem Ertekin, denize attığı oltasıyla 10 kiloluk bir levrek yakaladı. Ertekin, bu balığı hayatta tuttuğu en güzel balık olarak nitelendirdi ve ailesiyle birlikte yiyeceklerini belirtti.

17.12.2023 - 14:54,  Güncelleme: 14:56
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TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde amatör balıkçı Cem Ertekin (33), denize attığı oltası ile 10 kiloluk levrek yakaladı.

İstanbul'da yaşayan Cem Ertekin, balık avlamak için Marmaraereğlisi ilçesine geldi. Oltasını gece saatlerinde denize atan Ertekin, bir süre sonra oltasına takılan balığı çekmek istedi ancak başarı olamadı. Bunun üzerine Ertekin'in arkadaşları, yardıma koşup, oltaya çekti. 10 dakika süren mücadelenin ardından 10 kilo ağırlığındaki levrek, kıyaya kadar çekildi. Cem Ertekin, "İstanbul Sarıyer'den geldim. Balıkçılık, benim çocukluk tutkum. Bu işi amatör olarak yapıyorum. Her rüzgarlı havada buraya geliyorum. Bu da benim hayatta tuttuğum en güzel balık oldu, kısmetimiz bugüneymiş. Bu kadar büyük bir balık beklemiyordum aslında. Daha önceleri 4,5 kilogram büyüklüğünde tutuyordum. Biraz zorlandım, 10 dakika mücadele ettim. Malzemelerimiz kaliteli olduğu için bunu kenara alabildik. Bu işi keyfi için yapıyoruz, ailecek yiyeceğiz. Akşamüstü gelmiştim, sabaha karşı bunu aldım" dedi. (DHA)

Amatör balıkçı 10 kiloluk levrek yakaladı
Kaynak: DHA
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İstanbul, Son Dakika

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