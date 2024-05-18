Alanya\'da denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala takılan caretta caretta yavrusu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Amatör balıkçı Veysel Manavoğlu, Konaklı Mahallesi açıklarında tekneyle avlandığı sırada bir caretta caretta yavrusunun denize atılan çuvala takıldığını fark etti.
Manavoğlu, tekneye aldığı caretta carettayı çuvaldan kurtararak yeniden denize bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, Manavoğlu'nun yavruyu sudan çıkarttıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bıraktığı görülüyor.
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