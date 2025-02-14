Amazon'da İzole Kabile Çocuğuna Çakmak Eğitimi

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Brezilya'da köy sakinleri, Amazon Ormanları'nda izole yaşayan, daha önce temas kurulmamış yerli kabileden bir çocuğa çakmağın nasıl yakıldığını gösterdi.

Brezilya Yerli Halklar Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce irtibat kurulmayan yerli kabileden erkek çocuğunun, 12 Şubat'ta Purus Nehri'nin yakınlarındaki Bela Rosa köyünde görüldüğü duyuruldu.

Associated Press'e (AP) konuşan köy sakini, çocuğun ayaklarının çıplak olduğunu, peştamala benzeyen kısa elbise giydiğini ve köy sakinlerini görünce iki tahta sopa salladığını anlattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde köy sakinlerinin yerli çocuğa çakmağın nasıl yandığını açıklamaya çalışması dikkati çekti.

Brezilya'da yerli halkların korunması için faaliyet yürüten Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI) çalışanları, kısa süre sonra Amazon Ormanları'nın yakınlarındaki köye giderek çocuğu vakfın tesisine götürdü.

FUNAI, çocuğa bakım sağlanmaya çalışıldığını ve sağlık ekibinin beklendiğini açıkladı.

FUNAI, 2021'de bölgedeki izole yerli grubun varlığını doğrulamıştı

FUNAI, 2021'de Bela Rosa'nın yakınlarında terk edilmiş kamplar ile bazı kanıtların bulunduğunu açıklamış, bunların bölgede izole yerli grubun varlığını doğruladığını belirtmişti.

"Mamoria Grande" olarak adlandırılan bölge, Aralık 2024'te yerliler dışındakiler için yasak bölge ilan edilmişti.