Amazon Nehri'nde Keşfedilen Yeni Balığa 'Sauron' İsmi Verildi

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Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nde keşfedilen, piranalarla yakın akraba pacu türü balığa Yüzüklerin Efendisi serisinde büyük ve ateşli göz olarak simgelenen "Sauron" karakterinin adı verildi.

"Neotropical Ichthyology" dergisinde yayımlanan makalede bir grup uluslararası araştırmacının Amazon Nehri'nde piranalarla yakın akraba yeni pacu türünü keşfettiği bildirildi.

Keşfedilen yeni türün üzerinde dikey siyah bir çizgi ile turuncu renklerin hakim olduğu belirtilen makalede, bu renklerin J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisinde büyük ve ateşli gözü simgeleyen "Sauron" karakteriyle benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Makalede, yeni keşfedilen türe "Myloplus Sauron" isminin verildiği duyuruldu.

Makalenin yazarlarından Brezilyalı Victoria Pereira, "Bulduğumuz tür, ilk bakışta filmde (Yüzüklerin Efendisi) resmedilen Sauron'un gözüne benziyordu. Biz de bu ismi vermenin güzel bir fikir olduğunu düşündük." ifadelerini kullandı.

Bu arada, daha önce de birçok türe "Sauron" isminin verildiği kaydedildi.

Tolkien'in eserinde "Tek Yüzüğü" yapan Sauron, Orta Dünya'daki Mordor ülkesinde "Karanlık Kule" diye de bilinen Barad-Dur'un tepesinde devasa bir göz olarak ortaya çıkıyordu.