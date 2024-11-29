Ambulans Sürücüsüne Saldırı: İddianame Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ambulans Sürücüsüne Saldırı: İddianame Hazırlandı

Bursa'da ambulans sürücüsüne saldıran üç kişi hakkında iddianame hazırlandı. Kavga sonrası yaralanma.

29.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da otoyolda hasta taşıyan ambulansın sürücüsü ile bir araçtaki 3 kişinin karıştığı kavgaya ilgili soruşturma tamamlandı.

Muhammed Ali K. (26) yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibinin, 10 Ekim'de kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden alarak, tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere hareket halindeyken başka bir araç tarafından önlerinin kesilmesi ve ambulans sürücüsünün darbedilmesiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, müşteki sanık Muhammed Ali K'nin ambulansla otoyolun Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken 16 YK 007 plakalı araçtaki kişilerle aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

Tartışma sırasında Muhammed Ali K. ile araçta bulunan S.Y. (53), oğulları M.Y. (22) ve S.Y. (23) arasında küfür ve hakaret içerikli konuşmalar geçtiği, ambulans sürücüsünün "Arkamdan niye takip ediyorsunuz?" dediği kaydedilen iddianamede, söz konusu 3 kişinin ambulansın önünü kesip araçtan indiği aktarıldı.

İddianamede, Muhammed Ali K'nin araçtan indiği sırada S.Y. tarafından boğazının sıkıldığı, daha sonra aralarında itiş kakış yaşandığı, ambulans sürücüsünün M.Y'nin elini bükerek iteklediği, sonrasında M.Y'nin Muhammed Ali K'nin yüzüne ve ensesine yumruklar vurarak darbettiği, taraflar ayrıldığı sırada S.Y'nin Muhammed Ali K'ye "Seni bitireceğim, hayatın bitti." gibi ifadeler kullandığı bildirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında M.Y'nin Muhammed Ali K'nin yüz ve ense kısmına yumruk attığının görüldüğü, S.Y'nin de ambulans sürücüsünün boğazını sıktığı bilgisi verilen iddianamede, Muhammed Ali K'nin doktor raporunda vücudunda orta derecede etkileyecek nitelikte kırık olduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı da yer aldı.

Bursa 45. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki sanık Muhammed Ali K'nin, M.Y'nin elini bükmesinin ardından alınan doktor raporunda vücudunda orta derecede etkileyecek nitelikte kırık olduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığının anlaşıldığı, S.Y'nin ambulans şoförüne hakaret etmesinin de oğlu S.Y'nin çektiği kamera kaydının incelenmesinden anlaşıldığı ifade edildi.

S.Y. ve M.Y'nin birlikte hareket edip Muhammed Ali K'yi darbederek üzerlerine atılı "kasten yaralama" suçunu ayrı ayrı işledikleri, Muhammed Ali K'nin de M.Y'nin elini bükerek "kasten yaralama" suçunu işlediğine iddianamede yer verildi.

İddianamede, M.Y. ve baba S.Y'nin "kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya, "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle, S.Y'nin ayrıca "tehdit"ten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, Muhammed Ali K'nin "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar, diğer sanık S.Y'nin ise "kamu görevlisine hakaret"ten 2 yıla kadar hapse mahkum edilmeleri istendi.

Olay

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, 10 Ekim'de, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesinden alarak tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkmıştı. İstanbul- İzmir Otoyolu'na giren ambulans emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp korna çalarak yol istemişti.

Osmangazi ilçesinde ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başlamıştı. Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaşmıştı.

İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmüştü.

Gözaltına alınan baba S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu M.Y. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Kavga, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulans Sürücüsüne Saldırı: İddianame Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:22 14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı 14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
20:46 Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı
20:13 Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:38:40. #1.12#
SON DAKİKA: Ambulans Sürücüsüne Saldırı: İddianame Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.