Ambulans Sürücüsüne Saldırı: İddianame Hazırlandı

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Bursa'da otoyolda hasta taşıyan ambulansın sürücüsü ile bir araçtaki 3 kişinin karıştığı kavgaya ilgili soruşturma tamamlandı.

Muhammed Ali K. (26) yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibinin, 10 Ekim'de kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden alarak, tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere hareket halindeyken başka bir araç tarafından önlerinin kesilmesi ve ambulans sürücüsünün darbedilmesiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, müşteki sanık Muhammed Ali K'nin ambulansla otoyolun Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken 16 YK 007 plakalı araçtaki kişilerle aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

Tartışma sırasında Muhammed Ali K. ile araçta bulunan S.Y. (53), oğulları M.Y. (22) ve S.Y. (23) arasında küfür ve hakaret içerikli konuşmalar geçtiği, ambulans sürücüsünün "Arkamdan niye takip ediyorsunuz?" dediği kaydedilen iddianamede, söz konusu 3 kişinin ambulansın önünü kesip araçtan indiği aktarıldı.

İddianamede, Muhammed Ali K'nin araçtan indiği sırada S.Y. tarafından boğazının sıkıldığı, daha sonra aralarında itiş kakış yaşandığı, ambulans sürücüsünün M.Y'nin elini bükerek iteklediği, sonrasında M.Y'nin Muhammed Ali K'nin yüzüne ve ensesine yumruklar vurarak darbettiği, taraflar ayrıldığı sırada S.Y'nin Muhammed Ali K'ye "Seni bitireceğim, hayatın bitti." gibi ifadeler kullandığı bildirildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında M.Y'nin Muhammed Ali K'nin yüz ve ense kısmına yumruk attığının görüldüğü, S.Y'nin de ambulans sürücüsünün boğazını sıktığı bilgisi verilen iddianamede, Muhammed Ali K'nin doktor raporunda vücudunda orta derecede etkileyecek nitelikte kırık olduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı da yer aldı.

Bursa 45. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki sanık Muhammed Ali K'nin, M.Y'nin elini bükmesinin ardından alınan doktor raporunda vücudunda orta derecede etkileyecek nitelikte kırık olduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığının anlaşıldığı, S.Y'nin ambulans şoförüne hakaret etmesinin de oğlu S.Y'nin çektiği kamera kaydının incelenmesinden anlaşıldığı ifade edildi.

S.Y. ve M.Y'nin birlikte hareket edip Muhammed Ali K'yi darbederek üzerlerine atılı "kasten yaralama" suçunu ayrı ayrı işledikleri, Muhammed Ali K'nin de M.Y'nin elini bükerek "kasten yaralama" suçunu işlediğine iddianamede yer verildi.

İddianamede, M.Y. ve baba S.Y'nin "kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya, "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle, S.Y'nin ayrıca "tehdit"ten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, Muhammed Ali K'nin "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar, diğer sanık S.Y'nin ise "kamu görevlisine hakaret"ten 2 yıla kadar hapse mahkum edilmeleri istendi.

Olay

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, 10 Ekim'de, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesinden alarak tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkmıştı. İstanbul- İzmir Otoyolu'na giren ambulans emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp korna çalarak yol istemişti.

Osmangazi ilçesinde ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başlamıştı. Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaşmıştı.

İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmüştü.

Gözaltına alınan baba S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu M.Y. ise tutuklanmıştı.