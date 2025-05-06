Amerikalı dağcı Makalu Dağı'nda hayatını kaybetti

KATMANDU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'de bulunan Makalu Dağı'na tırmanmaya çalışan Amerikalı dağcı Alexander Pancoe yüksek irtifaya intibak aşamasında hayatını kaybetti.

Turizm Departmanı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada 39 yaşındaki dağcının pazar günü yüksek irtifaya intibak programı çerçevesinde 3 numaralı kamptan 2 numaralı kampa indikten sonra dinlendiği sırada saat 20.00 sularında hayatını kaybettiğini belirtildi.

Departman Müdürü Liladhar Awasthi, "Dağcının cansız bedenini Katmandu'ya götürmek için ilgili kurumlarla koordinasyon halindeyiz" dedi. Pancoe, 8,463 metre ile dünyanın beşinci en yüksek zirvesi olan Makalu Dağı'na tırmanmasına izin verilen 77 dağcıdan biriydi.

Nisan ayında başlayan ve mayıs ayına kadar devam eden bahar tırmanış sezonunda 73 ülke ve bölgeden 1.092 dağcıya Nepal'deki 26 dağa tırmanma izni verilmişti.