Amsterdam'da Filistin Destekçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Amsterdam'da Filistin Destekçilerine Polis Müdahalesi

Amsterdam'da Filistin yanlıları, Maccabi Tel Aviv maçının ardından protesto için toplandı.

10.11.2024 18:47
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olayların Filistin yanlılarına mal edilmesini ve medyanın tutumunu protesto etmek isteyen göstericilere, polis sert müdahalede bulundu.

Amsterdam Belediyesinin gösteri yasağı kararına rağmen saat 14.00 sıralarında Dam Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarlarının başlattığı olayların Filistinlilere mal edilmesini ve medyanın olayları "antisemitizm" olarak yansıtmasını protesto etti.

Polis, gösterinin yasaklı olduğu uyarısının ardından meydanda toplanan kalabalığa coplarla müdahale ederken, bazı göstericilerin yaralandığı görüldü.

Göstericiler, müdahale öncesinde "Özgür Filistin", "Hollanda utan, ellerin kanlı", "İnsanlar birleşti" ve "Halklar birliktir, biz yenilmeyeceğiz" sloganları attı.

Amsterdam Belediye Meclis üyesi Veldhuyzen de gözaltında

Meydandaki yüzlerce Filistin destekçisi coplarla dağıtılırken, aralarında Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jazie Veldhuyzen'in de bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı sırada AA muhabirine açıklamada bulunan Veldhuyzen, "Bir grup Filistin destekçisi, gösteri yasağını, hükümetin ve polisin Maccabi taraftarlarının Amsterdamlılara saldırmasına izin vermesini ve Hollanda'nın soykırıma suç ortaklığını protesto etmek için gösteri düzenleme kararı aldı. Grup gözaltına alındı ve ben de dayanışma amacıyla onlara katılmaya karar verdim. Şu anda polis otobüsünde gözaltındayım." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan göstericiler, iki otobüse bindirilerek medyandan çıkarılırken, polis meydan çevresindeki kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Dam Meydanı'na çıkan yollar polis araçlarıyla kapatılırken, yaya trafiğine de izin verilmedi.

Meydanda yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amsterdam'da Filistin Destekçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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