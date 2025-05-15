Amsterdam'dan Gazze'ye Sert Eleştiri

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, "Hollanda hükümetinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin çizdiği sınırın ancak eyleme dönüşürse anlamlı olacağını" belirterek Hollanda hükümetinden, İsrail hükümetine uluslararası düzenin hatırlatılması ve barışın sağlanması çağrısında bulunmasını istedi.

Belediye Başkanı Halsema, 14 Mayıs'ta Amsterdam Belediye Meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumu sert bir dille eleştirerek ilk kez "soykırım" ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetinin İsrail'e karşı "kumda çizdiği sınırın" ancak somut eylemlere dönüşürse anlamlı olacağını vurgulayan Halsema, Hollanda hükümetinden, İsrail'e uluslararası kuralları hatırlatmak ve barışı sağlamak için harekete geçmesini talep etti.

Belediye Başkanı Halsema, "Hollanda, Savaş ve Soykırım Çalışmaları Enstitüsü (NIOD) direktörünün artık 'soykırım şiddeti'nden bahsetmesi boşuna değil. Kudüs'teki İbrani Üniversitesinde Holokost ve Soykırım Çalışmaları profesörü olan İsrailli akademisyen Amos Goldberg de uzun süredir 'soykırım' terimini kullanıyor ve onunla birlikte birçok bağımsız insan hakları örgütü de 'soykırım' terimini kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin trajik kaderinin, birçok Amsterdamlıyı derinden etkilediğini belirten Halsema, "Filistinli Amsterdamlılar sevdiklerini kaybediyor ve aileleri, arkadaşları ve ülkeleri hakkında uykusuz geceler geçiriyor. İnsanlar çaresiz, öfkeli ve üzgün." ifadelerini kullandı.

Femke Halsema, Gazze'nin büyük bölümünün yerle bir edildiğini belirterek "İsrail bombardımanları ve saldırıları sonucunda on binlerce Filistinli öldürüldü. Aralarında sayısız çocuk, kadın, gazeteci ve yardım görevlisi var." diye konuştu.

İsrail'in 10 haftayı aşkın süredir Gazze'ye insani yardım girişini engellediğine dikkati çeken Halsema, "Bir milyondan fazla çocuğun hayatı tehlikede. Kıtlık kapıda. Geçen hafta, İsrail Maliye Bakanı, Gazze'nin iki ay içinde tamamen yok edileceğini söyledi." dedi.

"İnsan hakları söz konusu olduğunda çifte standart olamaz" diyen Halsema, Hamas'ın saldırılarının kınanması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini de vurguladı.

Halsema, "Gazze'nin yıkımı durmalı. Açlıkla cezalandırma durmalı. Filistinlilerin öldürülmesi durmalı." ifadelerini kullandı.