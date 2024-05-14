Hollanda'daki üniversiteler Filistin'e destek eylemleri nedeniyle kampüsleri kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda'daki üniversiteler Filistin'e destek eylemleri nedeniyle kampüsleri kapatıyor

Hollanda\'daki üniversiteler Filistin\'e destek eylemleri nedeniyle kampüsleri kapatıyor

Amsterdam Üniversitesi, Filistin'e destek eylemleri sürerken öğrenci ve çalışanların güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle kampüslerini 2 gün kapatma kararı aldı. Diğer üniversitelerdeki eylemler ise farklı sonuçlarla devam ediyor.

14.05.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'daki bazı üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürerken Amsterdam Üniversitesi (UvA) kampüslerini 2 günlüğüne kapattığını açıkladı.

Amsterdam Üniversitesinden yapılan açıklamada, öğrenci ve çalışanların güvenliğinin garanti edilememesi sebebiyle, 14 Mayıs Salı ve 15 Mayıs Çarşamba günleri UvA'ya ait kampüslerdeki tüm binaların kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "13 Mayıs Pazartesi günü barışçıl başlayan gösterinin daha sonra yerleşme ve şiddet eylemlerine dönmesi nedeniyle UvA yönetiminin bu kararı almak zorunda olduğu ve kampüslerde eğitime 2 gün ara verildiği" aktarıldı.

Üniversite yönetimi, bundan sonraki süreçte, aktivistler yerine sadece kendi çalışanları ve öğrencileriyle müzakere süreci yürüteceğini vurguladı.

Öte yandan Leiden Üniversitesinin Lahey'deki Wijnhaven kampüsü ve Utrecht Üniversitesindeki eylemler yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Maastricht, Groningen ve Radboud üniversitelerindeki eylemler devam ediyor.

UvA'daki olayların aksine Maastricht, Groningen ve Radboud üniversitelerindeki eylemlere polis müdahalesi gerçekleşmedi.

Geceyi kampüslerde kurdukları çadırlarda geçiren öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sona erdirene kadar kampüsten ayrılmayı düşünmediklerini iletti.

Groningen ile Maastricht Üniversitesi yönetimleri, eylemcilerin çevreye zarar vermemesi şartıyla pazartesi gecesini kampüste geçirmelerine izin verirken, eylemin uzaması ihtimalinde durumun günlük olarak yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Radboud Üniversitesi yönetiminin kampüsün boşaltılması talebini reddeden eylemcilere yönelik polis müdahalesi görülmezken, öğrenciler geceyi kampüste kurdukları yaklaşık 30 çadırda geçirdi.

Hollanda'daki üniversitelerde başlayan eylemler

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs Pazartesi günü Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

Göstericiler, 7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanıp yürüyüşe geçerek, üniversiteye ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs Çarşamba günü göstericilere müdahale ederek 36 Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, 8 Mayıs'ta yeniden Utrecht Üniversitesinde toplanmış ve polisin müdahalesinin ardından 40 gösterici üniversiteden uzaklaştırılarak başka bir noktada salıverilmişti.

Hollanda'daki akademisyenler, eylemcilere yönelik polisin sert müdahalesini ve İsrailli kurumlarla işbirliğini protesto etmek için birçok üniversitede eş zamanlı olarak 13 Mayıs Pazartesi kampüslerde toplandı.

UvA, Utrecht, Leiden gibi üniversitelerdeki eylemler sonlandırılırken, Maastricht, Groningen ve Radboud Üniversitesindeki yerleşme eylemleri sürüyor.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf bir şekilde yapmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

Amsterdam, Filistin, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'daki üniversiteler Filistin'e destek eylemleri nedeniyle kampüsleri kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 14:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'daki üniversiteler Filistin'e destek eylemleri nedeniyle kampüsleri kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement