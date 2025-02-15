Bir havacılık devi daha İstanbul'a uçuşlar düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bir havacılık devi daha İstanbul'a uçuşlar düzenleyecek

Geniş Video İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi All Nippon Airways'in İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşlara başlamasıyla birlikte havalimanının 111 hava yolu şirketine hizmet vermeye başladığını duyurdu.

15.02.2025 13:18  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) Tokyo Haneda- İstanbul Havalimanı seferlerine başladığını belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak, küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Japonya merkezli ANA'nın 12 Şubat'ta Tokyo'dan İstanbul'a direkt uçuşlara başladığını hatırlattı.

Japon Hava Yolu Şirketi ANA, İstanbul Havalimanı'na Seferlere Başladı

Bu uçuşların havalimanının önemini gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA, Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladı. İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Haftada 3 gün planlanan seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleştirileceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: İstanbul Havalimanı, küresel aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA'nın bu hatta uçuş düzenlemeye başlaması, Türkiye ile Japonya arasındaki hava yolu bağlantısını güçlendirecek ve iki ülke arasındaki iş birliklerine katkı sağlayacak.

"CAZİBE MERKEZİ"

Uraloğlu, ANA'nın Türk Hava Yollarının ardından bu hatta uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olduğuna dikkati çekerek, "Bu seferler, İstanbul Havalimanı'nın büyüyen uluslararası hava yolu ağındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum havalimanımızın dünya çapındaki havayolu şirketleri için cazibe merkezi olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bir havacılık devi daha İstanbul\'a uçuşlar düzenleyecek
Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, İstanbul Havalimanı, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Japonya, Ulaşım, Turizm, Güncel, Japon, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir havacılık devi daha İstanbul'a uçuşlar düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bir havacılık devi daha İstanbul'a uçuşlar düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.