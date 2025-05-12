Anadolu Mektebi Bursa Programı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadolu Mektebi Bursa Programı Devam Ediyor

Anadolu Mektebi Bursa Programı Devam Ediyor

Bursa'da düzenlenen Anadolu Mektebi programı, 5 ilden öğrencilerin katılımıyla sürüyor.

12.05.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle düzenlenen Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı 5 ilden gelen Anadolu Mektebi öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor.

Bursa Erkek Lisesi'ndeki programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, böyle bir irfan ve ilim ışığının Bursa'ya getirilmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Alireisoğlu, bu heyecanı ve tutkuyu okullara ulaştıran idarecilere ve okullarında bu heyecanı öğrencilerle buluşturan öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.

Vatanın toprak bütünlüğünün korunarak muhafaza edildiğini belirten Alireisoğlu, şöyle konuştu:

"Bu mektep de vatanı, insanımızı kazanarak, insanımızı bu kültürün, medeniyetin meyvesi ve dalı haline getirerek tekrardan kazanıyor. Toprak ve insan kazanılarak vatan var edilir. Her bir öğrencimizin bir okulu var ama Anadolu Mektebine katılırsa bir okulu daha olur. Bir yazar okursa bir okulu daha olur. Bir öğrenicimizin bir artı kaç yazar okuduysa 3-5 okulu daha olabilir. Daha zenginleşebilir daha güçlenebilir. Bu okul çocuğa kendisini hediye eden bir okul aynı zamanda. Bir gencimiz Mustafa Kutlu'yu okuduğu zaman yılmaz, yıkılmaz bu toprakların bekçisi, sahibi ve en güçlüsü olur."

Alireisoğlu, böyle bir çalışmanın içinde oldukları için mutlu olduklarını dile getirerek, programın hayırlı ve bereketli olmasını sözlerine ekledi.

Programda lise öğrencileri tarafından Dede Korkut, Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali ve Mehmet Akif İnan'ın eserleri analiz edildi.

İlk oturumda 5 ilden gelen Mustafa Kutlu'nun eserlerini analiz eden lise öğrencileri, hazırladıkları metinlerin sunumlarını gerçekleştirdi.

Yarın sona erecek Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programına Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğündeki idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Güncel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Mektebi Bursa Programı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:28:55. #7.13#
SON DAKİKA: Anadolu Mektebi Bursa Programı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.