Anadolu Otoyolu'nda kaza: Yaralanan 11 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda kaza: Yaralanan 11 kişi taburcu edildi

Anadolu Otoyolu\'nda kaza: Yaralanan 11 kişi taburcu edildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 11 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi. İstanbul istikametinde seyreden iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek taburcu edildi.

03.07.2024 09:11
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dün otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.B. yönetimindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsü ile G.R.I. idaresindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralananların tedavisi tamamlandı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından 11 yaralı taburcu edildi.

Kaynak: AA

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