Anadolu Otoyolu'nda otobüsteki 1330 paket kaçak sigaraya jandarma el koydu - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda otobüsteki 1330 paket kaçak sigaraya jandarma el koydu

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Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarmanın aramasında şüphelinin çanta ve valizlerindeki ürünlere el konuldu, 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında otoyolda yolcu otobüsü durduruldu.

Şüphelinin çanta ve valizlerinde yapılan aramada, 1330 paket gümrük kaçağı sigara, 5 saç şekillendirme cihazı, 2 lazer epilasyon cihazı ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Ürünlere el konulurken, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Anadolu OtoyoluJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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