Anadolu Otoyolu'nda otobüsteki 1330 paket kaçak sigaraya jandarma el koydu

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında otoyolda yolcu otobüsü durduruldu.

Şüphelinin çanta ve valizlerinde yapılan aramada, 1330 paket gümrük kaçağı sigara, 5 saç şekillendirme cihazı, 2 lazer epilasyon cihazı ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Ürünlere el konulurken, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.