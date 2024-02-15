Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu\'nda devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halinde olan bir tır, bariyere çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlandıktan sonra trafik normale döndü.

15.02.2024 20:03  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul istikametinde seyreden Gökhan H. idaresindeki 34 RD 0570 plakalı tır, Yukarısoku mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazanın etkisiyle bir bölümü parçalanan tır devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, güzergahta ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Aracın emniyet şeridine alınması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Bolu, Ulaşım, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:30:53. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement