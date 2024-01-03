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Anadolu Otoyolu'nda tır devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tır devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde seyir halinde olan bir tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı. Tırın çekilmesinin ardından trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanırken, sol şeride savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu\'nda tır devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı
03.01.2024 - 12:19,
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolda İstanbul yönüne giden plastik ham maddesi ve streç film yüklü 33 FAZ 85 plakalı tır, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde devrildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Tırın çekilmesinin ardından trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanırken, sol şeride savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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