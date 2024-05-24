Anadolu Otoyolunda Tır Çarpışması: 1 Ölü - Son Dakika
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Anadolu Otoyolunda Tır Çarpışması: 1 Ölü

Anadolu Otoyolunda Tır Çarpışması: 1 Ölü

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde, aynı istikamette giden iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada demir levha yüklü bir tır, önündeki kum yüklü tıra çarptı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

24.05.2024 01:01
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Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde, aynı istikamette giden iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Turan Biçer yönetimindeki 59 ABZ 559 plakalı demir levha yüklü tır, Düzce gişeleri mevkisinde önünden giden Azmi G. idaresindeki 81 KH 360 plakalı kum yüklü tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tırın kupa kısmında sıkışarak hayatını kaybeden Turan Biçer'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bölgedeki incelemenin ardından Biçer'in cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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