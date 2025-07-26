Anamur'da Trafik Eğitimi

Mersin'in Anamur ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Camisi'nde eğitim alan 4-6 yaşındaki öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Polisler, çocuklara tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, eğitimlerle çocukların hem imanlarının hem de sosyal bilinçlerinin güçlendirildiğini kaydetti.