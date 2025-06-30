Anamur'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Mersin'in Anamur ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, camilerde çocuklarla bir araya gelerek Kur'an öğrenmenin ve camiye gelmenin önemli olduğunu söyledi.

Ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerini takip etmelerini isteyen Fidan, "Merkez, ilçe, belde ve köylerimizdeki tüm cami ve Kur'an kurslarımızda öğrencilerimizi bekliyoruz. Hocalarımız Kur'an, ibadet, İslam ahlakı, İslam tarihi ve dinimizin güzelliklerini çocuklarımıza aktarmak için büyük bir gayretle çalışacak." diye konuştu.

Fidan, yaz Kur'an kurslarında ailelerin desteğiyle daha güzel sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti.