Anayasa Mahkemesi 63. yılını kutluyor - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi 63. yılını kutluyor

Anayasa Mahkemesi, kuruluşunun 63. yılı için etkinlikler düzenliyor ve uluslararası sempozyum yapacak.

24.04.2025 11:20
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Türk yargı sistemindeki yerini 25 Nisan 1962'de alan Anayasa Mahkemesi, 63. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Anayasa Mahkemesinin 63. yıl dönümü etkinlerine ilişkin yarın İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda açılış töreni düzenlenecek. Başkan Kadir Özkaya, burada konuşma yapacak. Etkinlikler kapsamında 2 gün sürecek uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Teması "21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği" olarak belirlenen sempozyuma, 37 ülke ile 7 uluslararası kurum ve kuruluştan çok sayıda temsilci katılacak. Sempozyum kapsamında, "Dijital Çağda Anayasa Yargısı" ve "Anayasa Yargısında Yeni Sorunlar ve Fırsatlar" konularının ele alınacağı oturumlar gerçekleştirilecek.

Öte yandan, bugüne kadar 29 ülkenin anayasa mahkemesi ve yüksek mahkemesi ile işbirliği anlaşması yapan Anayasa Mahkemesi, etkinlikler sırasında Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Cezayir Anayasa Mahkemesi ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalayacak.

Mahkemenin kuruluş süreci

Yüksek Mahkeme, 1961 Anayasası ile kuruldu. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulü ile kararlarının niteliği 1961 Anayasası'nın 145-152. maddelerinde düzenlendi. Buna bağlı olarak Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 22 Nisan 1962'de kabul edildi. Kanun, 25 Nisan 1962'de yürürlüğe girdi.

Yargı sistemindeki yerini 25 Nisan 1962'de alan Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davaları, Yüce Divan yargılamaları ve norm denetimi başvurularının yanı sıra bireysel başvuruları da karara bağlıyor.

561 bin 441 bireysel başvuru sonuçlandırıldı

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012'de getirdiği Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, çok sayıda kişinin umudu oldu.

Bireysel başvurunun kabul edilmeye başlandığı 23 Eylül 2012'den itibaren 31 Mart 2025'e kadar Yüksek Mahkemeye toplam 666 bin 627 başvuru yapıldı. Söz konusu başvurulardan 561 bin 441'ini sonuçlandıran Anayasa Mahkemesinin önünde 105 bin 186 derdest başvuru bulunuyor.

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Kaynak: AA

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