ANFA Genel Müdürlüğü, Beypazarı'nda topraksız tarım için saha incelemesi yaptı

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ANFA Genel Müdürlüğü heyeti, Beypazarı ilçesinde topraksız tarımla işletilecek seraların yapılması için saha incelemeleri gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, Beypazarı'nda inşa ettiği seralarda çok sayıda ilçenin çiçek ve meyve ihtiyacının karşılanmasının ardından topraksız tarım yapılacak tesisin kurulması çalışmalarına başladı.

ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, bu kapsamda yaptığı arazi incelemesinde, kısa sürede hayata geçirmeyi planladıkları proje sayesinde Ankara ve ilçelerinin tüm çiçek ihtiyacının topraksız tarımla işletilecek seralardan karşılanacağını bildirdi.