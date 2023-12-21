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Angola, OPEC'ten ayrılma kararı aldı - Son Dakika
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Angola, OPEC'ten ayrılma kararı aldı

Angola, petrol üretim kotası konusunda OPEC ile anlaşmazlığa düşerek üyelikten ayrılma kararı aldı. Ülkenin Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı, OPEC'in üye ülkelerin çıkarlarına hizmet etmediğini belirtti. Angola, Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında yer alıyor ve bu yıl en fazla petrol üretimi gerileyen ülke oldu.

Angola, OPEC\'ten ayrılma kararı aldı
21.12.2023 - 17:19,
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Afrika ülkelerinden Angola'nın, petrol üretim kotası konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, petrol üretim kotası konusunda ülkesinin OPEC ile anlaşmazlığa düştüğünü açıkladı.

Azevedo, Luanda yönetimi ile OPEC arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası Angola'nın üyelikten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

OPEC'i eleştiren Azevedo, kuruluşun, üye ülkelerin çıkarlarına yönelik hizmet etmediğini ileri sürdü.

Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 3'üncü sıradaki Angola, bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

OPEC'e 2007'te üye olan Angola, OPEC'in gelecek yıl için petrol üretim limitini azaltma talebini reddetmişti.

Kaynak: AA
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