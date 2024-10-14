10.00 - TÜİK, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin verileri açıklayacak.
10.00 - İş arayanlar ve sektör temsilcileri, Esenyurt Belediyesi İstihdam Fuarı'nda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
10.00- DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
11.00- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Halk için Ekonomi Paketi" tanıtım toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, seçim vaatleri arasında yer alan Fakülteler Mahallesi'nde Kent Lokantası'nı hizmete açacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - CHP MYK Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - 15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 109. dönem kaymakamlık kursu kura törenine katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
21.45- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak. (REYKJAVIK)
ANKA Haber Ajansı iyi günler diler...
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 14 Ekim Pazartesi Gündemi - Son Dakika
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