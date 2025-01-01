Ankara 2025'e Buruk Girdi

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara'da vatandaşlar yeni yıla ekonomik sıkıntılar nedeniyle buruk girdi. Başkent'in simge yerlerinden Kızılay Meydanı'nda toplanan vatandaşlar 2025'i maddi zorluklardan yakınarak karşıladı...

Ankaralılar saat 20.00 sularında, Başkent'in simge merkezi Kızılay Meydanı'nda yeni yılı karşılamak amacıyla toplantıdı. Anka Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar ekonomik sıkıntılardan dert yandı.

Bir vatandaş, Kızılay Meydanı'nda maddi güçlükten ötürü kutlama yapmayıp gezdiğini belirterek, "Bu geceyi normal şartlarda kutlardım ama maddi durumlardan dolayı geziyoruz. Cebimizde para yok, ekonominin hali zaten belli" dedi.

Başka bi vatandaş da, "2025 yılından beklentimiz, İnşallah her şey ucuz olacak" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle beraber yeni yılı Kızılay Meydanı'nda karşılayan kız çocuğu, 2025 yılında zamların olmamasını temenni ederek "2024'te çok zamlar geldi. İnşallah 2025 güzel geçer ve zamlar biraz iner" diye konuştu.

Kızılay Meydanı'ndaki bir Ankaralı, "2024 yılının nasıl geçtiğini herkes biliyor. Bir daha öyle bir yıl istemiyoruz. 2025 İnşallah iyi olur" dedi.

2024 yılının kötü geçtiğini belirten bir Suriyeli ise, 2025 yılında Suriye'ye dönmek istediğinin altını çizerek şunları söyledi, "2024 biraz kötü geçti. 2025'de Suriye'ye dönüyoruz İnşallah"

Yılbaşı gecesini Kızılay Meydanı'nda geçiren bir diğer Suriyeli de 2025'te Suriye'ye geri dönmek istediğini belirterek, "Suriye'ye gidebiliriz, 10 yıldır yaşıyoruz ama herkes dönecek" dedi.

Daha önceki yılbaşı gecelerinin daha coşkulu olduğuna değinen bir vatandaş ise şunları kaydetti: "Kızılay'ın eski coşkusu yok. Kızılay'da yılbaşı diğer senelerde daha coşkulu geçiyordu. Bu gece çocuklarla beraber geldik, Kızılay'da geçireceğiz."

"Örümcek-Adam" ve "Çığlık" kostümü ile yeni yılı karşılayan ikili Kızılay Meydanı'nda ilgi odağı oldu. "Örümcek-Adam" kostümü giyen, "Yılbaşı var, gelelim dedik. Bugün dünyayı kurtarmadık ama zorluk çıkarsa birilerini kurtaracağız" dedi.

Bir başka vatandaş da yeni yıla ilişkin, "Herkese sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. Ama 2024 yılı hiç güzel geçmedi, pahalılık, mutsuzluk, enflasyon her şey içindeydi" ifadelerini kullandı.