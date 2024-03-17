Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı. Yavaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini belirtti ve derneğin şehit yakınları ve gazilere yardımcı olduğunu söyledi. Yavaş, gaziler için daha önce Hacı Bayram'da Gaziler Sosyal Tesisini hizmete sunduklarını da ifade etti.

17.03.2024 20:12
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı.

Yavaş, Gençlik Parkı'ndaki hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünün, belediye bünyesinde ilk kez kendi dönemlerinde kurulduğunu söyleyen Yavaş, "Bu şubemiz, düzenli olarak şehit yakınlarını ziyaret ediyor, onların taleplerini alıyor. Ankara'nın dışından gelenlere de yardımcı oluyor." dedi.

Daha önce gaziler için Hacı Bayram'da Gaziler Sosyal Tesisini hizmete sunduklarını belirten Mansur Yavaş, "Bizler bu ülke için canını vermiş insanlara ve ailelerine o kadar şey borçluyuz ki bunlar hiçbir şey. Kelimeler, sözler, 'Borcumuzu şu şekilde ödeyebiliriz' demeye kifayet etmiyor. Elbette ödeyemeyeceğiz. Ama sizler bu mekanlarda rahat ettikçe, sıkıntı çekmedikçe, bizler en azından vicdanımız biraz daha rahat yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da genel merkez binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı - Son Dakika
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